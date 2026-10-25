Более 40 контейнерных площадок модернизировали в Люберцах в 2026 году

Работы по модернизации инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов завершились в округе. Подрядные организации обновили все запланированные объекты, а также построили две новые площадки по просьбам жителей.

Мероприятия проводились в рамках муниципальной программы благоустройства. Новые контейнерные площадки в поселке Островцы оборудованы на улице 2-й Лесной и на улице Заводской у дома № 21/1.

В ходе работ обустроили 26 бункерных отсеков и девять отсеков для крупногабаритных отходов. На одном из адресов размещены контейнерная площадка и бункерный отсек. В поселке Малаховка также обустроили новую контейнерную площадку.

Руководитель территориального управления «Малаховка — Красково» Павел Максимкин отметил, что на плановой выездной администрации главы округа Владимира Волкова поступило обращение по вопросу организации альтернативной площадки на северной стороне Малаховки.

Ранее по просьбам жителей демонтировали площадку на улице Некрасова, вблизи дома № 85, а взамен обустроили новую — на улице Льва Толстого, рядом с домом № 88. В ближайшее время подрядная организация установит бункер для сбора крупногабаритных отходов и смонтирует линию освещения.

С полным адресным перечнем обновленных объектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.