Подмосковный врач Маслова: неудобный бюстгальтер может спровоцировать рак груди

В рамках месяца борьбы с раком молочной железы специалисты напоминают о важности правильного выбора нижнего белья. О базовых принципах рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи в Одинцове Оксана Маслова.

Само по себе ношение бюстгальтера не вызывает онкологию, однако неправильно подобранная модель становится катализатором проблем.

«Застой лимфы — это всегда плохо для молочной железы. Причем нарушать лимфоток может не только косточка. Сама чашка, если она тесная, если она очень плотно прижимает грудь, или если объем пояса бюстгальтера слишком мал и буквально „душит“ грудную клетку, — все это препятствует нормальному кровообращению и дыханию тканей», — отметила Оксана Маслова.

Кроме того, тесное белье мешает женщине вовремя заметить уплотнения при самообследовании. При этом правильно подобранная модель на косточках, с пуш-апом или силиконовыми вставками абсолютно безопасна и обеспечивает необходимую поддержку.

«Поэтому, дорогие женщины, относитесь, пожалуйста, внимательно и скрупулезно подбирайте белье. Рак вызывает не косточка, а хроническое сдавление тканей неподходящим по размеру бюстгальтером», — напомнила заведующая ЦАОП.

Одинцовская областная больница приглашает на бесплатную диспансеризацию мужчин и женщин старше 18 лет, прикрепленных к местным поликлиникам.

С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Отделение медицинской профилактики работает по будням с 8:00 до 20:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 5а.

Запись доступна через госуслуги и в инфоматах.