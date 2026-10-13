Более 50% МКД Подмосковья перешли на онлайн-собрания собственников

В Подмосковья более 24 тысяч многоквартирных домов перешли на заочное голосование собственников через ГИС ЖКХ. Это свыше 51% жилого фонда региона, насчитывающего более 47 тысяч МКД. Обслуживанием этих зданий занимаются более 800 управляющих компаний. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что к системе ежедневно присоединяются новые жители. По его словам, в регионе уже есть успешные примеры взаимодействия с председателями советов домов, а дальнейшее развитие практики предполагает получение обратной связи от собственников.

По доле площади многоквартирных домов, участвующих в электронном голосовании, лидируют несколько муниципалитетов. На первом месте находится Лотошино с показателем более 81%, на втором — Шатура, где этот формат используют в домах, составляющих свыше 78% площади жилого фонда. В Можайске доля превышает 73%.

Электронные собрания позволяют собственникам решать вопросы управления домом дистанционно. На голосование можно выносить темы содержания общего имущества, выбора управляющей организации и проведения ремонтных работ. Кроме того, жильцы вправе определять председателя и членов совета МКД, которые взаимодействуют с управляющей компанией.