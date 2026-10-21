Минтранс Подмосковья оценил загруженность дорог в 5 баллов утром 21 октября

Утром 21 октября загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Затруднения движения отмечены на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также они наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров.