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    Минтранс Подмосковья оценил загруженность дорог в 5 баллов утром 21 октября

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

    Утром 21 октября загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Затруднения движения отмечены на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также они наблюдаются на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров.

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