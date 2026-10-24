В Дубне на ярмарке вакансий предложили работу более 400 соискателям

В ОЭЗ «Дубна» прошла ярмарка вакансий, организованная управляющей компанией особой экономической зоны. Об этом сообщила компания.

На мероприятие зарегистрировались более 400 соискателей из разных городов. Участники могли пройти экспресс-собеседования сразу у нескольких работодателей на одной площадке.

В ярмарке приняли участие 15 организаций — резиденты ОЭЗ и ведущие научно-производственные компании наукограда, среди них ПСК «Фарма», ГК «Промтех», ОИЯИ, «Кронштадт», ДМЗ им. Федорова, МКБ «Радуга».

«Спрос на квалифицированные кадры в наукоемком секторе огромный. Сегодня в ярмарке вакансий приняли участие 15 организаций — это и наши резиденты, и ведущие научно-производственные компании наукограда», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Компания «Аргументум Фарма» впервые участвует в ярмарке. Резидент завершил строительство завода в ОЭЗ «Дубна» и ведет наладку оборудования, в связи с чем открыл массовый набор сотрудников. У стенда компании выстроилась очередь из соискателей.

По словам специалиста кадровой службы «Аргументум Фарма» Ирины Федотовой, на данном этапе у компании открыты 52 вакансии. Она отметила, что за несколько часов удалось сформировать базу анкет от пришедших осознанно людей.

Успешно прошедшим экспресс-интервью предстоят финальные собеседования на территории самих предприятий. Ярмарки вакансий проводят дважды в год. В ОЭЗ «Дубна» созданы свыше 11 тыс. рабочих мест.