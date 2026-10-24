360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Дубне на ярмарке вакансий предложили работу более 400 соискателям

    Фото: Фото ОЭЗ "Дубна"

    В ОЭЗ «Дубна» прошла ярмарка вакансий, организованная управляющей компанией особой экономической зоны. Об этом сообщила компания.

    На мероприятие зарегистрировались более 400 соискателей из разных городов. Участники могли пройти экспресс-собеседования сразу у нескольких работодателей на одной площадке.

    В ярмарке приняли участие 15 организаций — резиденты ОЭЗ и ведущие научно-производственные компании наукограда, среди них ПСК «Фарма», ГК «Промтех», ОИЯИ, «Кронштадт», ДМЗ им. Федорова, МКБ «Радуга».

    «Спрос на квалифицированные кадры в наукоемком секторе огромный. Сегодня в ярмарке вакансий приняли участие 15 организаций — это и наши резиденты, и ведущие научно-производственные компании наукограда», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

    Компания «Аргументум Фарма» впервые участвует в ярмарке. Резидент завершил строительство завода в ОЭЗ «Дубна» и ведет наладку оборудования, в связи с чем открыл массовый набор сотрудников. У стенда компании выстроилась очередь из соискателей.

    По словам специалиста кадровой службы «Аргументум Фарма» Ирины Федотовой, на данном этапе у компании открыты 52 вакансии. Она отметила, что за несколько часов удалось сформировать базу анкет от пришедших осознанно людей.

    Успешно прошедшим экспресс-интервью предстоят финальные собеседования на территории самих предприятий. Ярмарки вакансий проводят дважды в год. В ОЭЗ «Дубна» созданы свыше 11 тыс. рабочих мест.

    Школу с футбольным полем и учебным садом построят в поселке Боброво к 2028 году

    Ученые из Дубны получили награду за создание модели макроэкономического анализа

    Школа Гнесиных и филармония Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

    В Щелкове подвели итоги работы Мособлпожспаса за III квартал

    Преподаватель из Мытищ стала участницей форума в ЦФО

    Два аварийных дома снесут на улице Южный поселок в Подольске

    В Подмосковье предложили изменить подход к охране исторической застройки

    Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева в Ивантеевке Пушкинского округа после капитального ремонта

    Пациентка МОНИКИ родила ребенка после пересадки печени

    Подмосковные спасатели напомнили о риске пожара при зарядке гаджетов ночью

    Генеральную уборку улиц перед зимой провели в Наро-Фоминске

    Всемирные игры юных соотечественников начались в Химках

    В Ногинске построят школу на 550 мест