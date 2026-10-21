Производство уличной мебели запустят в Солнечногорске в середине 2027 года

Группа компаний «Лем-стиль» возводит в Солнечногорске двухэтажный производственный комплекс площадью около пяти тысяч квадратных метров. Строительство началось в начале 2026 года, а открыть фабрику и трудоустроить 150–200 человек планируют в середине 2027-го, сообщили в РИАМО.

Предприятие будет выпускать мебель для улицы, рассчитанную на осадки и перепады температур, а также займётся производством нового вида гнутого декоративного бумажно-слоистого пластика.

«Это инновационный продукт, которого ещё не было на рынке. На текущий момент наши технологи совместно с конструкторским отделом активно развивают это направление и мы надеемся, что в 2027 году сможем порадовать наших клиентов новым продуктом», — рассказала представитель компании Анастасия.

Продукцию предполагается использовать при обустройстве парков, набережных, дворов, террас кафе и других общественных пространств.

Для округа проект означает создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений, а для компании — расширение производства и укрепление позиций на рынке.