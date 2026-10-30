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    Кондитерский мастер-класс провели для школьников в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

    Мероприятие для воспитанников школы № 10 прошло в «Чеховском техникуме». Участники познакомились с профессией кондитера на практике в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее».

    Во время занятия ребята приготовили бисквитные рулеты под руководством мастера производственного обучения Елены Фурсовой и студентов третьего курса. Школьники учились взбивать яйца с сахаром до пышной массы, окрашивать тесто и выпекать коржи, которые не потрескаются при сворачивании.

    Наставники отметили, что юные кондитеры справились с задачей на отлично. Каждый участник придал тесту авторский орнамент, в результате получился нескучный десерт: разноцветные кусочки бисквитного рулета с нежной ягодной начинкой.

    Такие занятия позволяют ребятам познакомиться с рабочими профессиями и понять, интересна ли им эта сфера.

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