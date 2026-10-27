Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» победил «Протон» в матче Суперлиги

Волейболистки «Заречья-Одинцово» одержали уверенную победу над саратовским «Протоном» в матче Суперлиги. Встреча в Подмосковье завершилась со счетом 3:0.

Хозяйки площадки продемонстрировали отличную организацию на блоке и надежную игру в защите, что не позволило соперницам навязать серьезную борьбу. Выиграв стартовый сет, они закрепили успех во второй партии, а в третьем игровом отрезке окончательно дожали «Протон», оформив «сухую» победу.

Следующий матч «Заречье» проведет в гостях у красноярского «Енисея» 30 октября.

Волейбольный клуб из Одинцова был основан в 1987 году. Инициатором создания команды был директор совхоза «Заречье» Сергей Кушнарев. Первый большой успех к коллективу пришел в 1995 году, когда команда выиграла Кубок России, а через год состоялся дебют команды в Суперлиге.

Чемпионат России по волейболу среди женских команд стартует в октябре и длится до мая. Соревнования состоят из двух этапов: регулярного и плей-офф. На первом этапе команды проводят матчи дома и на выезде с каждым соперником. Восемь лучших продолжат игры на выбывание.