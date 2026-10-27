Подмосковные пауэрлифтеры выиграли 10 медалей на Кубке России

Спортсмены Московской области завоевали пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали на Кубке России по пауэрлифтингу, который прошел с 19 по 26 октября в Ельце. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Женская сборная региона заняла первое общекомандное место в троеборье классическом и второе — в жиме классическом. Мужская команда стала четвертой в общекомандном зачете в троеборье классическом с 27 очками.

В троеборье классическом золото взяла Дарья Валиахметова (до 52 килограммов, Серпухов) с суммой 402,5 килограмма. Она выполнила норматив мастера спорта международного класса и установила рекорд России среди юниорок в приседании — 157,5 килограмма, а также стала второй в абсолютном зачете (102,87 IPFGL). В жиме классическом Валиахметова выиграла золото с результатом 87,5 килограмма, выполнив норматив мастера спорта, и стала четвертой в абсолюте (84,92 IPFGL).

В жиме классическом среди мужчин золотую медаль завоевал Константин Сауков (до 66 килограммов, Павловский Посад) с результатом 195 килограммов, выполнив норматив мастера спорта. Спортсмен стал абсолютным чемпионом Кубка России по жиму среди мужчин (111,49 IPFGL).

Серебро в троеборье классическом завоевали Ульяна Суслова (до 63 килограммов, Мытищи) с суммой 422,5 килограмма и Эмиль Ефанов (свыше 120 кг, Мытищи) с суммой 855 килограммов, который выполнил норматив мастера спорта и установил рекорд России среди юношей в приседании — 352,5 килограмма. В жиме классическом серебро взяла Вероника Павленко (до 69 килограммов, Мытищи) с результатом 97,5 килограмма.

Бронзовые медали завоевали Евгений Монахов (до 120 килограммов, Клин) в троеборье классическом с суммой 835 килограммов и Игорь Суханов (до 66 килограммов, Красногорск) в жиме классическом с результатом 132,5 килограмма.

Кубок России по пауэрлифтингу прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».