Подмосковных производителей пригласили на выставку CICPE в Китае

Предприятия агропромышленного комплекса и производители потребительских товаров Московской области смогут представить свою продукцию на международной выставке CICPE в Китае. Мероприятие пройдет с 13 по 18 апреля на острове Хайнань в рамках национальной экспозиции «Сделано в России». Заявки на участие принимают до 14 декабря через платформу «Мой экспорт».

Выставка объединит производителей продуктов питания, напитков, спортивного питания, косметики, одежды, аксессуаров и потребительских технологий. Для подмосковных компаний это возможность познакомить китайских покупателей со своей продукцией, провести переговоры с зарубежными партнерами и заключить экспортные контракты.

Российский экспортный центр организует участие компаний и предоставляет финансовую поддержку. Он полностью оплачивает аренду выставочных площадей, обустройство зон для деловых встреч, административное и информационное сопровождение, а также привлечение потенциальных зарубежных партнеров.

Кроме того, предусмотрена частичная компенсация расходов на индивидуальное оформление стендов и доставку выставочных образцов, включая таможенное оформление и страхование.