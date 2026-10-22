Уроки по цифровой грамотности пройдут в лицее №  4 в Люберцах

Городской округ Люберцы присоединился к проекту «Киберурок», который охватил уже 1746 учеников с 1 по 11 класс. Занятия проходят в интерактивном формате в шести образовательных учреждениях округа.

Обучение идет в лицее № 4, лицее № 6 «Парус», гимназии № 5 и школах № 8, 27, 28. Учащиеся выполняют задания на онлайн-платформе и работают в командах. Сегодня, 21 октября, один из таких уроков в игровой форме прошел в лицее № 4.

«Основная цель проекта — научить ребят быть грамотными пользователями цифровой среды. В начальной школе акцент сделан на правилах поведения в сети, личные данные, куда обращаться за помощью, если столкнулись с мошенниками; у старших классов в программе проверка достоверности фактов, применение искусственного интеллекта для учебы, правовые аспекты использования Интернета», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ожидается, что к 2027 году проект «Киберурок» распространится на все школы региона.