Очистные сооружения поселка Сергиевский модернизируют в Коломне к 2027 году
В поселке Сергиевский продолжается реконструкция очистных сооружений, начатая в 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. После обновления комплекс сможет очищать до 60 тысяч кубометров сточных вод в сутки.
Сейчас строительная готовность объекта составляет 73 процента. Основные строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2026 года, а ввод обновленного комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 год.
Проект предусматривает полное обновление технологической схемы очистки сточных вод. На территории сооружений возводят новые блоки биологической очистки, современный цех механического обезвоживания осадков и установку глубокой доочистки. Технологический процесс будет включать несколько этапов — от механической фильтрации до финального обеззараживания воды.
«Главная цель — не увеличить объемы переработки, а повысить качество очистки воды», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин.
На строительной площадке ежедневно работают около 80 человек. При этом реконструкция проходит без остановки действующих очистных сооружений: поступающие стоки продолжают проходить необходимую обработку, пока строители обновляют инфраструктуру комплекса.
Обновление технологического оборудования должно обеспечить соблюдение экологических нормативов и повысить надежность работы системы водоотведения. Сейчас специалисты завершают основные строительные работы и готовятся к монтажу оборудования. Далее предстоят пусконаладочные мероприятия и подготовка комплекса к вводу в эксплуатацию.