Очистные сооружения поселка Сергиевский модернизируют в Коломне к 2027 году

пресс-служба администрации г. о. Коломна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Коломна

В поселке Сергиевский продолжается реконструкция очистных сооружений, начатая в 2023 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. После обновления комплекс сможет очищать до 60 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 73 процента. Основные строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2026 года, а ввод обновленного комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Проект предусматривает полное обновление технологической схемы очистки сточных вод. На территории сооружений возводят новые блоки биологической очистки, современный цех механического обезвоживания осадков и установку глубокой доочистки. Технологический процесс будет включать несколько этапов — от механической фильтрации до финального обеззараживания воды.

«Главная цель — не увеличить объемы переработки, а повысить качество очистки воды», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин.