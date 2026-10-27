Еще около 30 соглашений на установку фандоматов заключили в Подмосковье

В Подмосковье продолжают развивать инфраструктуру для раздельного сбора отходов. За последнюю неделю заключили около 30 соглашений на установку емкостей для вторичных ресурсов. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

С начала года количество таких соглашений превысило 1,3 тысячи. Всего жители и организации подали около 1,49 тысячи заявлений.

Проект направлен на улучшение экологической обстановки и увеличение объемов переработки отходов. В фандоматы можно сдавать пластиковые бутылки, а для ненужной одежды и других текстильных изделий предусмотрены специальные боксы. Собранное через фандоматы вторсырье передают на переработку.

Для упрощения процедуры получения разрешений в регионе запустили электронную услугу. По словам вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова, она позволяет сократить срок оформления с 13 до семи рабочих дней и исключить расходы на кадастровые работы.

Адреса пунктов приема текстиля и раздельного сбора отходов доступны на интерактивной карте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.