Заявки на конкурс «Семья. Бизнес. Будущее» начали принимать в Подмосковье

Министерство инвестиций Московской области объявило о начале приема заявок на региональный конкурс «Семья. Бизнес. Будущее» в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К участию приглашают работодателей, которые реализуют программы поддержки сотрудников с семейными обязанностями. Конкурс направлен на выявление и распространение лучших корпоративных практик поддержки семей и развитие социальной ответственности бизнеса. Его проведение связано с внедрением национального стандарта «Корпоративный демографический стандарт».

Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и обособленные подразделения, зарегистрированные и работающие на территории Московской области. К рассмотрению принимают меры поддержки семей, реализованные по итогам 2025 года. Участие бесплатное.

Заявки принимают в четырех номинациях с учетом численности сотрудников: для крупного бизнеса (свыше 250 человек), среднего (от 100 до 250 человек), малого (до 100 человек), а также государственных и муниципальных учреждений. Для участия нужно направить в министерство заявку, документы, подтверждающие действующие меры поддержки работников, и согласие на обработку персональных данных. Документы принимают в электронном виде, для филиалов и бюджетных учреждений предусмотрен дополнительный комплект материалов.

Прием заявок продлится до 27 ноября 2026 года. Оценка конкурсных материалов пройдет с 3 по 15 декабря, подведение итогов запланировано на 16–18 декабря. Материалы необходимо направлять на электронную почту msr_konkurs@mosreg.ru. Положение о конкурсе, форма заявки, матрица оценки и требования к оформлению документов размещены на официальном сайте Министерства социального развития Московской области. Награждение победителей состоится в рамках заседания Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.