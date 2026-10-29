Новый корпус поликлиники в Нахабине планируют открыть в 2028 году

В поселке Нахабино продолжается строительство пятиэтажной пристройки к поликлинике № 4 Красногорской больницы. Новый корпус рассчитан на 550 посещений за смену и позволит вдвое увеличить пропускную способность медучреждения, а также разделить потоки взрослых и детей. Строительная готовность объекта превысила 40%.

Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно со специалистами научно-исследовательской лаборатории «МособлстройЦНИЛ». Эксперты оценили качество каменных, армокаменных и монолитных железобетонных конструкций.

Здание площадью более 7,5 тысячи квадратных метров возводят на улице Институтской, 9а. Его соединят с действующей поликлиникой переходом на уровне четвертого этажа.

В новый корпус полностью переведут детское отделение. Также здесь откроют дневной стационар на восемь коек. Проект включает кабинеты КТ, расширенный блок эндоскопических исследований и оборудование для реабилитации.

После переезда детского отделения в освободившихся помещениях действующего здания планируют разместить взрослые отделения ревматологии и нефрологии, а также кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Сейчас на объекте завершают монолитные работы, возводят стены и перегородки, переустраивают инженерные коммуникации. Основные работы рассчитывают закончить до конца года, в 2027-м выполнить чистовую отделку и установить оборудование. Открыть корпус планируют в 2028 году.