Мастер-класс для юных актеров провели в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске

Упражнения оказались непростыми. Ребятам нужно было произносить скороговорки, одновременно меняя громкость голоса, ритм речи и скорость ходьбы. При этом требовалось четко проговаривать текст и соблюдать заданные условия. Нужно было одновременно следить за речью и движением, быстро реагировать на смену задания и не сбиваться. Каждый их артистов смог проверить, что уже получается уверенно, а над чем еще предстоит поработать.

Такие мастер-классы помогают развивать навыки, необходимые на сцене: концентрацию внимания, память, выразительность речи и умение управлять своим телом. Ребята справились с заданиями и получили опыт согласованной работы голоса и движения.