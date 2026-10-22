Новый жилой дом возведут на месте недостроя в Можайске

В Можайске демонтировали недостроенный многоквартирный дом на улице Локомотивной. На его месте новый собственник планирует возвести жилое здание, необходимые разрешительные документы уже получены. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Заброшенный объект находился в третьем микрорайоне, недалеко от автовокзала и железнодорожной станции «Можайск». Строительство 15-этажного дома с тремя секциями и нежилым первым этажом началось после выдачи разрешения в 2009 году, однако застройщик обанкротился. К тому времени на площадке успели возвести фундамент и часть стен первого этажа. Со временем конструкции начали разрушаться.

По решению Арбитражного суда Московской области права застройщика передали публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Затем объект продали на торгах и зарегистрировали переход права собственности. Новый владелец принял решение снести недострой и построить на его месте многоквартирный дом. Сейчас завершается демонтаж подземной части здания.

Всего в Можайске выявили 255 объектов незавершенного строительства. Из них 143 уже снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства. Это 56% от общего числа объектов. Работа по устранению недостроев продолжится.