Питомник деревьев открыли в Можайске

Инициатором акции выступило Всероссийское общество охраны природы. Мероприятие прошло при поддержке Министерства экологии и природопользования и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также администраций Можайского и Рузского муниципальных округов.

В посадке саженцев приняли участие жители округа, волонтеры, экоактивисты и сотрудники различных компаний. Участники акции высадили хвойные породы деревьев, в том числе голубые ели. Планируемая площадь питомника составляет 200 гектаров. Ожидается, что на этой территории будут произрастать порядка 390 тысяч деревьев.

Почетными гостями мероприятия стали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин, заместитель министра экологии Екатерина Иванова, заместитель начальника Управления комитета лесного хозяйства Сергей Савостин, член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова и глава Рузского округа Александр Горбылев.

«Открытие питомника „Наследие“ — это не просто создание крупного производственного объекта, это фундамент нашей экологической безопасности на десятилетия вперед. Сегодня мы закладываем основу для будущих поколений, восстанавливая и приумножая зеленое богатство Подмосковья. Отрадно, что инициативу поддержали жители, волонтеры и профильные ведомства — вместе мы делаем Можайский округ чище и зеленее», — отметила Ольга Спиридонова.

Акция «Свое первое дерево» стала практическим шагом в реализации стратегии по восстановлению лесного фонда и развитию питомнического хозяйства региона. Организаторы выразили надежду, что высаженные саженцы станут основой для будущего масштабного леса.

Питомник «Наследие» расположен в деревне Клементьево Можайского округа. Общая площадь составит 200 гектаров, планируемый объем посадок — около 390 тысяч деревьев. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области и профильных министерств.