Автоинспекторы провели урок дорожной безопасности для школьников в Люберцах

Ученики четвертого класса школы № 28 в поселке Коренево стали участниками настоящей пешеходной экскурсии по Правилам дорожного движения. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вышли на улицу, чтобы научиться безопасно переходить дорогу.

В рамках акции «Засветись» инспекторы объяснили ребятам разницу между регулируемыми и нерегулируемыми переходами, напомнили основные правила и разобрали опасные ситуации. А школьники не только внимательно слушали, но и активно отвечали на вопросы.

После теории началась практика. Сотрудники дорожно-патрульной службы познакомили ребят с работой регулировщика и объяснили, что означает каждый жест. А затем четвероклассники перешли дорогу по пешеходному переходу, который встречается им на пути в школу каждый день, применив только что полученные знания. В завершение занятия каждому школьнику вручили световозвращающую наклейку, чтобы дети были заметнее на дороге в темное время суток.

Такие мероприятия Госавтоинспекция проводит с учетом анализа аварийности в округе. Главная задача — чтобы правила дорожного движения ребята не только знали, но и соблюдали каждый день.