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    В Подмосковье за 10 месяцев выдали более 200 льготных займов на 514,6 млн рублей

    Фото: Мининвест МО

    В Московской области за 10 месяцев 2026 года выдали 212 льготных займов 202 получателям на общую сумму 514,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Самыми популярными программами стали «Производство», по которой выдали 51 заем на более чем 141 млн рублей, и «Социальный бизнес» — 46 займов почти на 75 миллионов рублей. «Получателями поддержки стали более 200 компаний», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

    Среди получателей — ООО «Натуральные сладости» из городского округа Клин. Фабрика леденцов и карамели Candy Mood привлекла льготный заем 1,5 миллиона рублей под 7,5% и направила средства на закупку сырья.

    Производитель текстиля для дома под брендом HomeShik из городского округа Серпухов, ИП Кравченко Е.А., привлек один миллион рублей под 7% на оплату налогов и фонда оплаты труда сотрудников.

    С программами льготных займов можно ознакомиться на сайте фонда.

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