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    Новое оборудование для эндоскопии поступило в больницу в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в неврологическое отделение поступила эндоскопическая стойка для оценки нарушений глотания. Ее установили в палате реанимации и интенсивной терапии первичного сосудистого отделения для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

    Исследование на новом оборудовании помогает понять, есть ли у человека дисфагия, то есть проблемы с глотанием, а также какой она носит характер. Кроме того, аппарат показывает, попадает ли пища или жидкость в дыхательные пути.Так, с помощью гибкого эндоскопа врач может осмотреть структуры глотки и гортани пациента.

    Новая техника позволит точнее определять нарушения и подбирать индивидуальную тактику лечения и реабилитации. Своевременная диагностика помогает снизить риск осложнений, связанных с аспирацией, недостаточным питанием и обезвоживанием. Для прохождения обследования необходимо направление лечащего врача.

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