Новое оборудование для эндоскопии поступило в больницу в Чехове

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в неврологическое отделение поступила эндоскопическая стойка для оценки нарушений глотания. Ее установили в палате реанимации и интенсивной терапии первичного сосудистого отделения для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Исследование на новом оборудовании помогает понять, есть ли у человека дисфагия, то есть проблемы с глотанием, а также какой она носит характер. Кроме того, аппарат показывает, попадает ли пища или жидкость в дыхательные пути.Так, с помощью гибкого эндоскопа врач может осмотреть структуры глотки и гортани пациента.

Новая техника позволит точнее определять нарушения и подбирать индивидуальную тактику лечения и реабилитации. Своевременная диагностика помогает снизить риск осложнений, связанных с аспирацией, недостаточным питанием и обезвоживанием. Для прохождения обследования необходимо направление лечащего врача.