Школьники из Серпухова стали призерами всероссийского конкурса

Ученики опытно-образовательной площадки «БиоТех-Пущино» приняли участие в финальной церемонии всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры». Мероприятие прошло в Сколкове.

В финале оказались авторы более 450 инженерных и инновационных работ. Их отобрали по итогам региональных этапов в 76 регионах России. Темы проектов самые разные — от коллагена из черноморской медузы до модульного протеза нижней конечности и интеллектуального конструктора для обучения пилотированию.

С приветственным письмом к участникам обратился заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Среди участников финальной церемонии были и ребята из Пущино. Таисия Глухова стала лауреатом регионального этапа с работой о получении оздоровленного картофеля с помощью микроклонального размножения. Дарья Хомутова стала призером федерального этапа — жюри высоко оценило ее проект по подготовке сайта о Севере глазами ученого. Дарья вышла на сцену за наградой.

Отдельно отметили педагогов — Елену Видягину и Диану Ларионову. Именно они помогают ребятам делать первые шаги в науке.

«Такие результаты — это не случайность. Это системная работа площадки, которая учит детей думать, исследовать и не бояться сложных задач», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.