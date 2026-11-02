График приема специалистов БТИ изменится в МФЦ Подмосковья в ноябре

Прием посетителей специалистами Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области в офисах МФЦ изменится в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений региона.

Во вторник, 3 ноября, в офисах будет сокращенный рабочий день. В среду, 4 ноября, в День народного единства, прием вестись не будет. С 5 ноября все работники ГБУ «БТИ Московской области» в МФЦ региона работают по установленному графику.

Гражданам рекомендуют заранее уточнять расписание перед визитом в МФЦ. Информацию об услугах БТИ можно получить на официальном сайте, в окнах БТИ в МФЦ, по телефонам горячей линии 8 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88, а также в чат-боте учреждения по ссылке.