Дополнительные автобусы добавят на маршрут от МЦД до района Катюшки в Лобне

С 3 ноября на маршруте № 7К между станцией МЦД «Лобня» и микрорайоном Катюшки начнут курсировать 2 дополнительных автобуса малого класса. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова.

Вопрос проработали с областным Минтрансом и перевозчиком «Регион Авто 1». Количество машин на маршруте увеличится с 4 до 6, что позволит сократить интервалы движения в часы пик до 10 минут.

Автобусы будут ходить дольше: от остановки «Переезд» движение начнется раньше — с 6:00 утра. Кроме того, добавлены дополнительные рейсы в вечернее время, чтобы пассажиры могли без спешки добраться домой после работы или поездок на МЦД.

Последние рейсы будут отправляться от остановки «Переезд» в 22:31, а от станции МЦД «Лобня» — в 23:00. Актуальное расписание разместят на остановочных пунктах по пути следования маршрута.

Маршрут № 7К был запущен в апреле 2026 года, чтобы обеспечить прямое сообщение между станцией МЦД «Лобня» и микрорайоном Катюшки. Тогда на линию вышли четыре автобуса малого класса вместимостью 23 человека, оснащенные кондиционерами и оборудованием для маломобильных пассажиров. Увеличение количества машин до шести и продление времени работы стало ответом на возросший пассажиропоток и просьбы жителей.