Спектакли и концерты пройдут в Раменском округе вечером 3 ноября

В Раменском округе 3 ноября пройдет акция «Ночь в ДК». Основные мероприятия развернутся в центре культурного развития «Гармония» и во Дворце культуры «Сатурн».

Центр культурного развития «Гармония» станет центром притяжения для семей. Юные артисты из театра миниатюр «Мечта» представят «Ученый матрац» и «Бременские музыканты». Студия «Чародеи» покажет историю «Волк и семеро козлят». Театральное объединение «Чердак» и молодежный театр «МИФ» предложат собственное видение сказки «Волшебник Изумрудного города».

Параллельно на площадке развернутся обучающие зоны под руководством педагогов. Участники создадут рисунок ночной «Гармонии», познакомятся с техникой городецкой росписи и совершат семейную «Ночную прогулку». Для ценителей изящных искусств подготовлен инструментальный вечер «Рояль и скрипка» при свечах. Кульминацией программы станет гала-концерт «Ночь зажигает сердца».

Во Дворце культуры «Сатурн» в 18:30 для публики откроются двери выставочного зала, где свои полотна продемонстрируют художники из Раменского, Жуковского и Люберец. В 19:30 начнется творческий проект «Я читаю» с дискуссией на тему «Что хотел сказать автор?». Завершит вечер молодежная дискотека. Вход на все мероприятия свободный.