Программу «Есенин и Дункан» представят в Звенигороде 24 октября

В Звенигородском государственном музее-заповеднике 24 октября состоится концерт «Есенин и Дункан». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрителей ждет музыкально-поэтическая программа, посвященная истории любви поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан. Их встреча состоялась в Москве осенью 1921 года, отношения оказались быстротечными, но экспрессивными.

На сцене выступят мастер художественного слова Лариса Забелина и музыкант, основатель групп «Панорама» и «Час пик» Михаил Томилин. Прозвучат стихи Есенина и произведения других авторов под аккомпанемент саксофона и флейты.

Начало концерта в 17:00, возрастное ограничение 12+. Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.