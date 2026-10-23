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    Программу «Есенин и Дункан» представят в Звенигороде 24 октября

    Фото: Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

    В Звенигородском государственном музее-заповеднике 24 октября состоится концерт «Есенин и Дункан». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Зрителей ждет музыкально-поэтическая программа, посвященная истории любви поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан. Их встреча состоялась в Москве осенью 1921 года, отношения оказались быстротечными, но экспрессивными.

    На сцене выступят мастер художественного слова Лариса Забелина и музыкант, основатель групп «Панорама» и «Час пик» Михаил Томилин. Прозвучат стихи Есенина и произведения других авторов под аккомпанемент саксофона и флейты.

    Начало концерта в 17:00, возрастное ограничение 12+. Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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