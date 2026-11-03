Подмосковных школьников пригласили на конференцию «Старт в инновации»

В Московской области открыли регистрацию на отборочный этап Всероссийской конференции проектно-исследовательских работ «Старт в инновации». Участниками могут стать школьники 7–11 классов, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Конференция объединяет научно-исследовательскую, инженерную и предпринимательскую деятельность. Ее задача — создать среду, где ученики вместе с наставниками проходят путь от идеи до реального технологического продукта, востребованного рынком.

Школьники могут представить разработки в одном из трех направлений: исследовательском, инженерном или технологическом предпринимательстве. Заявки принимают до 29 декабря по ссылке.

Конкурс пройдет в три этапа — отборочный, региональный и заключительный. Финал состоится в крупнейшем школьном технопарке России перед международным жюри и экспертами компаний-партнеров.

Участие в конференции дает возможность претендовать на льготы и дополнительные баллы.