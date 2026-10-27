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    Минтранс Подмосковья предупредил о 6-балльных пробках вечером 27 октября

    Фото: Минтранс Подмосковья

    Вечером 27 октября загруженность дорог Московского региона составляет 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    Минтранс призывает жителей региона быть внимательными на дорогах в связи с возможными осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале МТДИ в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

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