Жители Одинцова примут участие во Всероссийской премии достижений

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителей Одинцовского округа приглашают принять участие во Всероссийской премии достижений. Молодежь может представить свои достижения всей стране в 27 номинациях.

Категории распределены по семи тематическим блокам. Свои инициативы, проекты и профессиональные достижения на федеральном уровне могут представить предприниматели, экологи, аграрии, наставники, а также студенческие семьи, медиакоманды, НКО, представители бизнеса, центры и муниципалитеты.

Финалисты и победители конкурса станут частью масштабного сообщества, которое развивает территории, создает новые полезные инициативы и открывает уникальные возможности для других.

Новинкой этого сезона стала номинация «Молодежный маршрут» для создателей туристических проектов. Ключевым спецнаправлением стал всероссийский конкурс «Столица России». Финал состоится 19 декабря в Москве.