Школа № 7 в Наро-Фоминске отпраздновала 90-летие

Большой праздничный вечер, посвященный юбилею старейшего учебного заведения Наро-Фоминска, состоялся во Дворце культуры «Звезда». В зале собрались выпускники и учителя разных лет, для которых школа стала по‑настоящему родным местом.

Оригинальную концепцию праздника под названием «Королевство семи ключей» разработали педагоги, которые вышли на сцену в роли актеров.

«Концепция вообще и сама идея „Королевства семи ключей“ пришла от названия седьмой школы. Хотели показать то, чем живет школа сейчас — это знания, это мечта, это наши выпускники, это те люди, которые работают в школе и наши ветераны», — рассказал директор СОШ № 7 Владимир Кривцов.

Первый выпускной в школе состоялся 21 июня 1941 года — прямо накануне вторжения фашистов. И дальше история учебного заведения вплеталась в общую канву истории страны. Школа пережила Великую Отечественную, оккупацию, тяжелый период восстановления. Сегодня она носит имя героя Советского Союза Николая Григорьева. Сразу после выпускного из родной «семерки» в июне 41-го он отправился на фронт, проявил себя в боях: сражался под Сталинградом, участвовал в освобождении Харькова, Донецка и Одессы. Старейшая школа Наро-Фоминска помнит о своих героях и сегодня, став современным образовательным комплексом.