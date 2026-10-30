Участники СВО и их семьи получили правовую помощь на приеме в Можайске

Прием участников специальной военной операции и их семей прошел в Можайске. Его организовали сотрудники аппарата и помощник на общественных началах уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. К встрече присоединились представители окружной администрации, подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» и адвокаты.

За консультациями обратились 14 жителей округа. Они поднимали вопросы взаимодействия с военной прокуратурой, поиска военнослужащих в зоне СВО, оформления выплат и получения наград погибших бойцов. Также специалисты рассмотрели обращения об исправлении ошибок в документах и установлении инвалидности вследствие ранения.

Кроме того, на приеме обсудили, как обеспечить доступность жилого помещения для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.

«Формат личных приемов интересен нашим жителям. Зачастую к нам приходят люди, которым нужны не только помощь в решении их вопросов, но и человеческое тепло и поддержка. Каждому заявителю даем разъяснения, а также принимаем письменные обращения по темам, требующим дополнительной проработки», — отметила Ирина Фаевская.