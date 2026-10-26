Делегация из Воскресенска приняла участие в областной конференции

Представители округа стали участниками научно-практической конференции «Сила традиций: путь к единству», приуроченной к Году единства народов России. Форум прошел в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске.

Конференцию организовало Министерство культуры и туризма Московской области.

Главными целями встречи стали укрепление межэтнического диалога через популяризацию народной культуры, развитие межрегионального сотрудничества и сохранение нематериального культурного наследия.

Начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина, а также директора и художественные руководители культурно-досуговых учреждений муниципалитета посетили пленарное заседание, тематические секции, выставки фотографий и национальных костюмов и оценили презентацию Вышитой карты Подмосковья.

Живой диалог с коллегами из Москвы, Брянской, Белгородской и Тульской областей позволил участникам обменяться ценным опытом и вдохновил их на новые совместные проекты.