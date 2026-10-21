В Подмосковье загруженность дорог вечером 21 октября составила 6 баллов
Вечером 21 октября загруженность дорог Московского региона достигла 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В ведомстве призвали водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса в «МАКС»: https://max.ru/mtdi_mo