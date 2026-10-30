Глава Люберец проверил благоустройство сквера на Куракинской улице

Одно из знаковых общественных пространств округа обновляют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы по благоустройству планируется завершить до середины ноября.

«Специалисты завершают укладку плитки, заасфальтировали проезд, проложили кабельные линии и выполнили закладные под освещение и видеонаблюдение. Светильники и малые архитектурные формы уже доставлены на объект, в ближайшее время начнется монтаж», — отметил глава округа Владимир Волков.

Всего в текущем году по губернаторской программе благоустроят шесть общественных пространств. Уже открыты для посещения Летний парк и вторая очередь лесопарка «Лесная опушка». До конца года работы будут завершены в Центральном парке, сквере на улице Дружбы, сквере «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах» и на Кореневском карьере.