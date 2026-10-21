Развитие малой энергетики обсудили на форуме в Подмосковье
В Московской области с 19 по 21 октября проходит форум «Собственная генерация», посвященный оборудованию и комплексным решениям для автономного энергоснабжения и малой энергетики. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев, выступивший спикером сессии «Нефтегазовая отрасль и распределенная генерация».
В Подмосковье работают шесть ТЭЦ на базе ГПУ и ГТУ общей электрической мощностью 141 МВт. Собственники этих объектов планируют дальнейшее развитие мощностей, а профильные ведомства ведут постоянный мониторинг и взаимодействие с бизнесом.
Экономическую целесообразность малой генерации подтверждают расчеты: средняя стоимость электроэнергии для юрлиц составляет около 7,6 рубля за кВт·ч, а себестоимость при собственной генерации — примерно 5,7 рубля за кВт·ч. При таких параметрах срок окупаемости проекта мощностью от 5 МВт составляет порядка пяти лет, а с использованием попутного тепла может сократиться до четырех лет.
«Для системного продвижения малой генерации в Подмосковье в настоящее время задействована газораспределительная организация „Мособлгаз“, которой переданы соответствующие полномочия. На базе компании уже реализованы 2 проекта, включающие монтаж и обслуживание энергетических установок», — рассказал Виталий Акуличев.
«Мособлгаз» предлагает инвесторам две модели взаимодействия: инвестиционную, при которой инвестор финансирует капитальные затраты, а компания выступает подрядчиком по строительству, и операционную, где компания самостоятельно строит и обслуживает установки, а затраты инвестора возвращаются через оплату за выработанные киловатт-часы. На текущий момент уже реализованы два пилотных проекта по таким схемам.
В деловой программе форума приняли участие представители отраслевых компаний, проектных институтов и региональных операторов. Модератором сессии выступил президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «Энергоинновация» Михаил Смирнов.