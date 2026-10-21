Развитие малой энергетики обсудили на форуме в Подмосковье

В Московской области с 19 по 21 октября проходит форум «Собственная генерация», посвященный оборудованию и комплексным решениям для автономного энергоснабжения и малой энергетики. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев, выступивший спикером сессии «Нефтегазовая отрасль и распределенная генерация».

В Подмосковье работают шесть ТЭЦ на базе ГПУ и ГТУ общей электрической мощностью 141 МВт. Собственники этих объектов планируют дальнейшее развитие мощностей, а профильные ведомства ведут постоянный мониторинг и взаимодействие с бизнесом.

Экономическую целесообразность малой генерации подтверждают расчеты: средняя стоимость электроэнергии для юрлиц составляет около 7,6 рубля за кВт·ч, а себестоимость при собственной генерации — примерно 5,7 рубля за кВт·ч. При таких параметрах срок окупаемости проекта мощностью от 5 МВт составляет порядка пяти лет, а с использованием попутного тепла может сократиться до четырех лет.