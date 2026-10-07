Депутат Мособлдумы проверил ремонт детского стационара в Люберцах

6 октября депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско и председатель Совета депутатов округа Петр Ульянов посетили Московский областной центр охраны материнства и детства. Там продолжается капитальный ремонт детского стационара.

Начальник отдела капитального строительства администрации округа Наталия Понкратова рассказала, что в первой половине здания идет монтаж стеновых панелей, подвесных потолков и дверных блоков, а также инженерных систем и системы медицинских газов.

Параллельно строители заняты работами на фасаде и входных группах, ведут наладку вентиляции и автоматизацию инженерных систем. В операционных стены покрывают специальными защитными панелями.

Левое крыло планируют завершить до конца этого года, после чего приступят ко второй части здания. По итогам капитального ремонта мощность детского стационара увеличится до 365 коек.

Операционных станет шесть, также оборудуют единый большой реанимационный зал. Сейчас строительная готовность объекта составляет 47%.