Надежность водоснабжения повысят в Щелкове благодаря инвестпрограмме

Щелковский водоканал обновляет инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, чтобы повысить надежность работы сетей и качество воды. В числе текущих проектов — модернизация водозаборного узла в поселке Радиоцентр-5 и обновление оборудования для стабильного водоснабжения Монинской больницы.

В Радиоцентре-5 устанавливают четыре новых насоса. После завершения работ производительность водозаборного узла составит 108 кубометров в сутки. Этого объема хватит для нужд территории. Новое оборудование также позволит сократить расход электроэнергии.

Для Монинской больницы запускают станцию обезжелезивания, которая предназначена для улучшения качества воды. На станции второго подъема дополнительно меняют насосы. Эти меры должны повысить устойчивость водоснабжения медицинского учреждения, рассчитанного на обслуживание порядка 20 тысяч пациентов. Управление технологическими процессами автоматизируют, чтобы оперативно отслеживать работу системы.

В течение года предприятие также реконструирует семь водозаборных узлов, пять водонасосных станций и канализационную насосную станцию в Оболдино. Кроме того, замену насосного оборудования запланировали на водозаборных узлах в Литвинове и Серкове, а в Медвежьих Озерах модернизируют КНС «Юбилейная».

Отдельное направление программы — повышение автономности коммунальной инфраструктуры в сельской местности. Системы диспетчеризации и автоматизации уже внедрили на четырех водозаборных узлах и двух канализационных насосных станциях. Объекты перевели на автономный режим работы, что позволяет уменьшить потребность в постоянном присутствии сотрудников и повысить устойчивость системы.