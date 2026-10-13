В Дмитровском округе спасатели вывели заблудившихся в лесу грибников

В Дмитровском муниципальном округе спасатели нашли двух мужчин, заблудившихся в лесном массиве, и вывели их из леса. Они провели в лесу ночь.

Об этом сообщил старший смены поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Сутягин.

По его словам, 13 октября в 9:30 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил тревожный звонок от мужчины, который сообщил, что они с другом заблудились. 12 октября в 6 часов утра они отправились за грибами неподалеку от деревни Астрецово, постепенно уходя в направлении села Ольгово. К вечеру стало ясно, что самостоятельно выбраться не получится. Потерявшиеся связались с родственником, который выехал на поиски, но обнаружить грибников не удалось.

«На следующее утро после звонка в „Систему-112“ к операции подключились работники противопожарно-спасательной службы. В поисковых мероприятиях также приняли участие родственник одного из них и местный лесник. Спасатели оперативно установили связь с заблудившимися и начали координировать дальнейшие действия. К счастью, телефон грибников был заряжен, и связь работала стабильно. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями. Весь день шел сильный дождь, что затрудняло передвижение по пересеченной местности и ухудшало слышимость, из-за чего поиски затянулись. Ключевым моментом операции стал неожиданный и эффективный прием. Местный лесник выстрелил в воздух из ружья, мужчины услышали выстрел и двинулись на звук. Спустя четыре часа напряженной работы грибники были найдены. После обнаружения специалисты напоили мужчин водой и чаем, чтобы согреть и восстановить силы, а затем доставили их на аварийно-спасательном автомобиле домой в город Яхрому. Медицинская помощь грибникам 1965 и 1966 годов рождения не потребовалась», — заключил Юрий Сутягин.

У мужчин не было ни воды, ни необходимых лекарств.