Турнир на призы олимпийского чемпиона по гандболу прошел в Чехове

В подмосковном Чехове на площадке Училища олимпийского резерва № 4 в 12-й раз прошел турнир на призы олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и России Владимира Максимова. Соревнования приурочены к 81-му дню рождения легенды отечественного гандбола.

В турнире приняли участие 10 сильнейших команд из Минска, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы, Долгопрудного, Королева, Краснодара и Ярославля. Чехов представили две сборные.

«12 лет назад я предложила этот турнир, и за это время более 2 000 ребят прошли через эти детские соревнования, но они дают возможность участвовать нашим маленьким командам, которые только поступили», — отметила директор УОР № 4 Татьяна Подорожная. Она подчеркнула, что турнир важен даже не столько результатами, сколько тем, как ребята могут проявить себя в команде, поскольку гандбол — это прежде всего командное соревнование.

Поздравили Владимира Максимова глава Чехова Михаил Собакин, представители администрации и все участники соревнований. «Вам огромная благодарность как спортсмену, как человеку за ваш вклад в спорт, за ваш вклад в развитие гандбола в Чехове, в России. Желаю вам здоровья, благополучия, удачи и успехов», — сказал заместитель главы Чехова Вадим Шевырев.