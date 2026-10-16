Турнир на призы олимпийского чемпиона по гандболу прошел в Чехове
В подмосковном Чехове на площадке Училища олимпийского резерва № 4 в 12-й раз прошел турнир на призы олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и России Владимира Максимова. Соревнования приурочены к 81-му дню рождения легенды отечественного гандбола.
В турнире приняли участие 10 сильнейших команд из Минска, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы, Долгопрудного, Королева, Краснодара и Ярославля. Чехов представили две сборные.
«12 лет назад я предложила этот турнир, и за это время более 2 000 ребят прошли через эти детские соревнования, но они дают возможность участвовать нашим маленьким командам, которые только поступили», — отметила директор УОР № 4 Татьяна Подорожная. Она подчеркнула, что турнир важен даже не столько результатами, сколько тем, как ребята могут проявить себя в команде, поскольку гандбол — это прежде всего командное соревнование.
Поздравили Владимира Максимова глава Чехова Михаил Собакин, представители администрации и все участники соревнований. «Вам огромная благодарность как спортсмену, как человеку за ваш вклад в спорт, за ваш вклад в развитие гандбола в Чехове, в России. Желаю вам здоровья, благополучия, удачи и успехов», — сказал заместитель главы Чехова Вадим Шевырев.
Сам Владимир Максимов отметил: «После прошествия всех лет гандбол и вся моя жизнь — одно целое». Он также добавил, что сейчас много детворы выбирает гандбол как вид спорта, в котором они хотят достичь больших результатов.
Финал выдался напряженным для команд из Чехова и Москвы. Самая младшая местная команда заняла третье место, серебро завоевала еще одна сборная из Чехова, а обладателем кубка стала столичная команда. В Чехове развитию спорта уделяется особое внимание: при поддержке администрации открываются новые секции и объекты для занятий физкультурой, а также создаются необходимые условия для профессионального роста спортсменов разных возрастов.