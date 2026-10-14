Режим использования территории Коншинской богадельни утвердили в Серпухове

В Серпухове утвердили границы территории и режим использования объекта культурного наследия регионального значения — Коншинской богадельни. Об этом сообщило Главное управление культурного наследия Московской области.

Комплекс расположен на улице Пушкина в Серпухове. Работы на объекте разрешили проводить только по специально разработанным проектам, которые необходимо согласовывать с Главным управлением культурного наследия Московской области.

Также введены строгие запреты на осуществление определенных действий на объекте.

В ансамбль Коншинской богадельни входят дом причта, корпуса «Домик», «Стена», больничный и хозяйственный корпуса, а также собор преподобного Серафима Саровского со странноприимным домом.

Комплекс создали по инициативе Александры Коншиной — вдовы владельца бумаготкацко-ситценабивной фабрики «Новая мыза». По ее завещанию, составленному незадолго до смерти в 1914 году, началось возведение ансамбля. Торжественная закладка первого камня состоялась 27 июня 1915 года в присутствии митрополита Московского Макария и городских властей.

Автором проекта в неорусском стиле выступил мастер санаторных и общественных зданий Иван Кузнецов. Строительство велось вдоль дороги, соединявшей Новоткацкую фабрику с городом, и к 1916 году было в основном завершено: в богадельне проживало 60 бывших рабочих, а больница принимала пациентов.

После революции 1917 года почти достроенный ансамбль перепрофилировали в колонию для беспризорных детей. В 1939 году территория вместе с соседней Новоткацкой фабрикой перешла в ведение Серпуховского мотостроительного завода. В советский период часть исторических зданий надстроили, храмовое пространство разделили на несколько этажей для размещения цехов, а на территории выросли новые производственные корпуса.