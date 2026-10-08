Глава Лобни проверила готовность дорожных служб к зиме

Руководитель муниципалитета Анна Кротова посетила базу подрядной организации компании «Стройметапроект», которая обслуживает региональную сеть дорог. Глава Лобни проверила оснащенность предприятия, готовность техники, персонала и запасы противогололедных материалов.

Компания отвечает за состояние семи региональных дорог общей протяженностью чуть более 55 километра. Зимой на объектах будут работать 12 специалистов. Анна Кротова отметила, что персонал подрядной организации полностью обеспечен зимней спецодеждой.

В распоряжении «Стройметапроекта» имеются три комбинированные дорожные машины с пескоразбрасывателями, трактор МТЗ с отвалом и щеткой, экскаватор-погрузчик, мини-погрузчик «Бобкет» для работы на тротуарах и самосвал для вывоза снега. Вся техника готова к выезду.

Запасы пескосоляной смеси сформированы в полном объеме. На базе заготовлено 80 единиц ручного инвентаря, что позволяет при пиковых нагрузках оперативно перевести специалистов на работу в две-три смены.

«Главная задача — обеспечить безопасное и комфортное движение автомобилистов и пешеходов в любую погоду», — подчеркнула Анна Кротова.