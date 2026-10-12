Экскурсию в отделение МВД провели для школьников в Богородском округе

В рамках профориентационной работы учащиеся старших классов Центра образования «Богородский» приняли участие в мероприятии «Ночь на предприятии» и посетили местное отделение МВД. Программа экскурсии включала несколько направлений.

Школьники ознакомились с работой дежурной части, изучив порядок приема обращений граждан и принципы взаимодействия с экстренными службами. В экспертно-криминалистической службе им продемонстрировали типовой набор инструментов криминалиста и поэтапно разъяснили процесс фиксации и документирования следов. В ходе беседы по правовой грамотности и профилактике правонарушений были разобраны типичные ситуации, с которыми могут столкнуться подростки, и обсуждены алгоритмы правомерных действий. Кроме того, учащиеся увидели образцы экипировки и спецсредств, используемых сотрудниками, и получили разъяснения о правовых основаниях и условиях их применения.

Экскурсия позволила учащимся сформировать объективное представление о службе в органах внутренних дел. Школьники смогли оценить значимость таких профессиональных качеств, как дисциплина, знание законодательной базы, стрессоустойчивость и умение действовать в условиях дефицита времени. Ребята задали более 20 вопросов сотрудникам полиции. Наибольший интерес вызвали темы поступления в профильные вузы, специфики работы криминалиста и порядка действий при обнаружении подозрительных предметов.

Администрация Центра образования выражает благодарность сотрудникам отделения МВД за организацию мероприятия и компетентные разъяснения.