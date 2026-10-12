Проблемы с отоплением в Селятине оперативно решили в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе начался отопительный сезон, и нагрузка на управляющие компании существенно возросла. Специалисты продувают системы отопления, регулируют давление и в срочном порядке устраняют аварийные ситуации.

На проблемы с отоплением пожаловались в администрацию муниципалитета жители дома № 20 на улице Спортивной в поселке Селятино. Заместитель начальника Территориального управления Селятино Александр Болошов совместно с представителем управляющей компании оперативно провели встречу с жильцами дома, в ходе которой детально разобрали все наболевшие вопросы. Результат не заставил себя ждать: тепло поступило во все квартиры в тот же день.

Кроме того, по просьбам жителей был составлен четкий план дальнейших работ. До 10 октября проведут уборку в подъездах, а до 12 октября — отремонтируют освещение на фасаде дома и приведут в порядок дворовую территорию.

В администрации Наро-Фоминского округа подчеркивают, что работа с обращениями жителей ведется системно, а контролю за исполнением поручений уделяется особое внимание.