Строители начали асфальтирование Нового Рогачевского моста в Дмитрове

7 октября на строящемся Новом Рогачевском мосту в Дмитровском городском округе специалисты приступили к укладке асфальта. Работы ведутся на подходе к мосту с правого берега, завершить этот участок планируется к 1 ноября.

Руководитель проекта ООО «Промстрой» Арсен Исмаилов сообщил, что асфальт укладывается с соблюдением всех технологических норм. В работе находится участок протяженностью 208 метров и шириной 9 метров. Также будет заасфальтирован съезд длиной 80 метров на улицу Правонабережную.

На правом берегу уже выполнены все работы по переносу и переключению водопроводных сетей, от которых запитаны дома, предприятия и иные объекты в Заречье, а также электросети. Для обеспечения безопасности над пролетом моста линию электропередачи напряжением 35 кВ подняли на пять метров, установив новые высокие опоры. Также обустроены ливневая канализация и локальные очистные сооружения.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что ход работ по строительству моста через канал, транспортной развязки и эстакады через железную дорогу находится на постоянном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он подчеркнул, что этот дорожно-транспортный комплекс имеет огромное социально-экономическое значение не только для Дмитрова и округа, но и для всего Подмосковья. Строители идут с опережением графика, и уже в ноябре на новом мосту запланировано провести испытания на прочность.