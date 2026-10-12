360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье до 27 октября пройдет финансовый зачет

    Фото: медиасток.рф

    Жители Московской области могут проверить знания в сфере финансов до 27 октября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Участники выберут базовый или продвинутый уровень сложности. Тем, у кого после занятий возникнут затруднения, направят персональные рекомендации, а успешно сдавшие зачет получат именной сертификат.

    Участвовать можно индивидуально или всей семьей. Для младших школьников задания зачета разработали в интерактивном формате. Взрослые проверят знания в управлении личным бюджетом, осознанных финансовых решениях и защите от кибермошенников и недобросовестных продавцов финансовых продуктов.

    Школьники средних и старших классов с 13 по 15 октября могут принять участие в олимпиадном зачете. Он даст возможность выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность».

    Подробная информация о зачете и форма регистрации доступны на сайте проекта finzachet.ru.

    Новым главой Сергиево-Посадского округа стал Алексей Лужецкий

    Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов

    Агрокласс по генетике откроют в школе деревни Ратчино в Воскресенске

    Более 250 фонтанов законсервируют в Подмосковье на зиму

    Подозреваемого в краже драгоценностей задержали в Одинцове

    Александр Двойных стал сенатором России от Мособлдумы

    Александр Двойных на агропромышленной выставке "День поля Московской области"

    Литературный вечер проведут в Коломне 9 октября

    Аварийный жилой дом снесут на улице 1 Мая в Сергиевом Посаде

    Женщину с переломами обеих рук успешно прооперировали в Одинцове

    Свыше 400 человек отметили Международный день глухих в Ивантеевке

    Спортсмены из Одинцова стали призерами областного первенства по бадминтону

    Новые автобусы вывели на маршруты в Ленинском округе

    Чаепитие ко Дню пожилого человека провели в Воскресенске