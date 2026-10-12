В Подмосковье до 27 октября пройдет финансовый зачет

Жители Московской области могут проверить знания в сфере финансов до 27 октября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Участники выберут базовый или продвинутый уровень сложности. Тем, у кого после занятий возникнут затруднения, направят персональные рекомендации, а успешно сдавшие зачет получат именной сертификат.

Участвовать можно индивидуально или всей семьей. Для младших школьников задания зачета разработали в интерактивном формате. Взрослые проверят знания в управлении личным бюджетом, осознанных финансовых решениях и защите от кибермошенников и недобросовестных продавцов финансовых продуктов.

Школьники средних и старших классов с 13 по 15 октября могут принять участие в олимпиадном зачете. Он даст возможность выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность».

Подробная информация о зачете и форма регистрации доступны на сайте проекта finzachet.ru.