В Подмосковье ликвидировали лесной пожар возле деревни Дальняя

В лесном фонде Московской области 30 сентября обнаружили один пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

Очаг возгорания выявили в трех километрах от деревни Дальняя Павлово-Посадского городского округа патрульные лесной охраны Ногинского филиала «Мособллеса». Пожар ликвидировали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники.

Причиной возгорания назвали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.