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    Свыше 20 тысяч студентов Подмосковья отметили День машиностроителя и токаря

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    Свыше 20 тыс. обучающихся средних профессиональных организаций Московской области приняли участие в мероприятиях ко Дню машиностроителя и Дню токаря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В рамках профориентационных мероприятий ко Дню машиностроителя советники директоров по воспитанию провели экскурсии «Тур в профессию». Старшеклассники побывали в лабораториях и мастерских образовательных организаций, узнали больше о подготовке специалистов и попробовали свои силы на мастер-классах.

    На встрече поколений «Профессиональная династия» студенты пообщались с ветеранами производства и молодыми специалистами, обсудив историю и перспективы развития профессии. Во время тренинг-хакатона «Инженерный кейс» участники решили практическую производственную задачу.

    В преддверии Дня токаря студенты приняли участие в соревновании «Стружка против времени», где им было необходимо создать детали по чертежам за ограниченное время. На фестивале «Металл в искусстве» обучающиеся провели мастер-классы по художественной обработке металла и дерева и организовали выставку работ.

    Интерактивный мастер-класс «От чертежа до детали» научил школьников основам токарного дела. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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