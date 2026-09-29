Свыше 20 тысяч студентов Подмосковья отметили День машиностроителя и токаря

Свыше 20 тыс. обучающихся средних профессиональных организаций Московской области приняли участие в мероприятиях ко Дню машиностроителя и Дню токаря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках профориентационных мероприятий ко Дню машиностроителя советники директоров по воспитанию провели экскурсии «Тур в профессию». Старшеклассники побывали в лабораториях и мастерских образовательных организаций, узнали больше о подготовке специалистов и попробовали свои силы на мастер-классах.

На встрече поколений «Профессиональная династия» студенты пообщались с ветеранами производства и молодыми специалистами, обсудив историю и перспективы развития профессии. Во время тренинг-хакатона «Инженерный кейс» участники решили практическую производственную задачу.

В преддверии Дня токаря студенты приняли участие в соревновании «Стружка против времени», где им было необходимо создать детали по чертежам за ограниченное время. На фестивале «Металл в искусстве» обучающиеся провели мастер-классы по художественной обработке металла и дерева и организовали выставку работ.

Интерактивный мастер-класс «От чертежа до детали» научил школьников основам токарного дела. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.