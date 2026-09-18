Сегодня в Московской области открылись 3874 участковые избирательные комиссии. С 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы и регионального парламента, а в ряде муниципалитетов — депутатов местных советов. На каждом избирательном участке работают наблюдатели — представители политических партий, кандидатов и общественной палаты.

Руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что эта избирательная кампания будет под пристальным вниманием не только наблюдателей, но и всего мирового сообщества.

«Россия настойчиво формирует многополярный мир – это трудно, но совершенно необходимо. Мы отстаиваем свои убеждения. Боремся за свою идентичность. И каждый голос нашего избирателя – это вклад в защиту нашей истории и наших ценностей. А итоговый результат — наш общий ответ миру, демонстрация того, что общество сплочено, а государственные институты — сильны и легитимны», — сказал он.

Перепелицын напомнил, что списки кандидатов от «Единой России» были сформированы на основе предпочтений жителей в ходе предварительного голосования в мае: в нем приняли участие 635 тысяч избирателей – более 12% от их общего числа в регионе. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавляет губернатор Андрей Воробьёв.

«В новый политический сезон мы идем с солидным результатом. По народной программе, сформированной в 2921 году, в Подмосковье появились сотни новых и отремонтированных школ, детских садов и поликлиник, тысячи километров новых дорог и почти 400 тысяч новых рабочих мест», - подчеркнул депутат и напомнил, что в новую народную программу собрано более 920 тысяч наказов.

Отдать свой голос за кандидатов можно как очно, придя на избирательный участок, так и в электронной форме – с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, доступен надомный формат голосования.