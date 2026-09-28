Шахматную и теннисную площадки обустроят на аллее имени Макеева в Коломне

В Коломне планируют обновить аллею имени академика Виктора Петровича Макеева площадью 2,47 гектара. О проекте благоустройства территории сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

После обновления на аллее появятся шахматная, спортивная и теннисная площадки, детская зона и два пространства для отдыха. Также на аллее установят памятник академику В.П. Макееву.

Проект предусматривает создание удобной пешеходной сети и зон для разных видов активности — от спокойного отдыха до занятий спортом и проведения общественных мероприятий. Территорию адаптируют для использования в разные сезоны, предусмотрят современное освещение, навигацию и элементы городской среды.

Благоустройство должно сделать аллею более безопасной и комфортной, а также органично связать ее с окружающей городской инфраструктурой.

Завершить работы планируют в следующем году.