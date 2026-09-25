Женщину с гнойным воспалением брюшной стенки спасли в больнице в Раменском

В Раменскую больницу поступила женщина в тяжелом состоянии с жалобами на острую боль в животе, гипертонию и выраженное покраснение кожных покровов. О деталях спасения пациентки с запущенным сахарным диабетом рассказал заведующий хирургическим отделением учреждения Михаил Кошелев.

Избыточная масса тела существенно ограничивала подвижность женщины: ей было тяжело передвигаться пешком, а подъем по лестнице провоцировал одышку и тахикардию.

Как выяснилось позже, пациентка игнорировала симптомы диабета и не проходила плановые осмотры. В больнице диагностировали флегмону туловища — острый гнойный процесс в подкожной клетчатке, угрожающий некрозом тканей и сепсисом без немедленного вмешательства.

«Пациентке было проведено экстренное хирургическое вмешательство: вскрытие и санация гнойного очага, а также антибактериальная терапия. В ходе операции мы удалили жировое образование весом 17 килограммов», — рассказал Михаил Кошелев.

Динамика лечения оказалась положительной: уже на второй день женщина смогла самостоятельно ходить, а на седьмые сутки ее выписали домой с рекомендациями по питанию и диспансерному наблюдению.

Специалисты подчеркивают необходимость регулярного контроля хронических патологий. Постоянный мониторинг лабораторных показателей и соблюдение врачебных предписаний позволяют вовремя заметить ухудшение состояния и предотвратить опасные для жизни осложнения, даже если явные жалобы отсутствуют.